Linus Torvalds by rád videl Linux na počítačoch Apple s procesorom M1

Torvalds povedal, že by mal rád jeden z nových notebookov Apple s procesorom M1.

Nedávno sa na fóre Real World Technologies pýtali tvorcu Linuxu Linusa Torvaldsa, čo si myslí o nových notebookoch Apple s procesorom M1. Torvalds odpovedal: „Bol by som veľmi rád, keby som nejaký mal, iba keby na ňom bežal Linux. Dlho som čakal na notebook ARM, ktorý dokáže spustiť Linux. Nový Air by bol takmer dokonalý, s výnimkou OS. A ja nemám čas sa s ním "hrať", príp. bojovať proti spoločnostiam, ktoré nechcú pomôcť."

Hlavným problémom M1 je pre Torvaldsa GPU a ďalšie zariadenia v jeho "okolí", pretože to je pravdepodobne to, čo by ho obmedzovalo pri jeho používaní. Nemal by žiadnu podporu pre Linux, pokiaľ by Apple nezverejnil dáta o ich novom procesore. Nateraz teda nebude možné spustiť Linux na nových zariadeniach od spoločnosti Apple.

