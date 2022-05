Linus Torvalds je spokojný s Linuxovým jadrom 5.18

Torvalds býva málokedy spokojný.

Linuxové jadro s číselným označením 5.18rc6 sa postupne blíži k uvoľneniu pre distribúciu. V nedávnom rozhovore venujúcemu sa vývoju, sa vyjadril aj "otec" tohto operačného systému - Linus Torvalds, podľa ktorého bude tento kernel patriť k jednému z najväčších vydaní, vzhľadom na doterajšie vydania "release canditatov". Tie boli doteraz kapacitne menšie. Torvalds vyjadril všeobecnú spokojnosť s aktuálnym vývojom linuxového jadra (teda ak sa zatiaľ nič nepokazí, alebo nezmení počas testovania).

Vývojárov ešte čaká aktualizácia jednotlivých ovládačov, medzi ktoré patrí napríklad sieťové. Taktiež má naďalej prebiehať hľadanie náhodných chýb, ktoré by nemali byť kritické. Bohužiaľ, s veľkou pravdepodobnosťou sa prenesú aj chyby "minulosti", ktoré nie sú stále k plnej spokojnosti doriešené. Medzi takéto opravy patria napríklad - menšie opravy pre PowerPC, x86 kvm a zaplátania chýb by sa mal dočkať aj x86 kernel FP. Opravy by nemali minúť ani súborový systém BTRFS a mali by sa odstrániť aj iné chyby, ktoré spôsobovali problémy.

Nové Linuxové jadro by mal byť uvoľnené ku koncu tohto mesiaca.

Zdroj: Neowin,