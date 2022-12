LIGO by mohlo detegovať obrovské mimozemské lode

Podľa vedcov by mal byť detektor schopný objaviť mimozemské lode.

Tím niekoľkých amerických vedcov naprieč univerzitami, prišiel so zaujímavým návrhom, ktorým je použitie Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) na objavenie veľkých mimozemských lodí. Štúdia vyšla aj na preprintovom serveri arXiv. Podľa vedcov výskum postúpil už do takého štádia, že sme schopní detegovať gravitačné vlny pomocou technológie LIGO. Tak by malo byť možné objaviť veľké mimozemské lode, ktoré zanechávajú za sebou gravitačné vlny. Detekcia takýchto plavidiel by sa mala podariť s pomocou aktuálne dostupných technológií.

Pre úspešnú detekciu mimozemského plavidla by museli byť splnené určité podmienky. Prvou a najhlavnejšou je, aby bola mimozemská loď dostatočne veľká, aby bola schopná generovať gravitačné vlny. Plavidlo by malo byť veľké približne ako Jupiter, vďaka čomu by boli schopné gravitačné vlny docestovať až k Zemi. Ďalej by vesmírna loď musela cestovať minimálne 1/10 rýchlosti svetla a nesmela by byť od nás ďalej, ako 326 000 svetelných rokov. Vedci zároveň dodávajú, ak by náhodou mimozemské civilizácie používali warpový pohon, tiež by sme ich mali byť schopný detegovať.

Zdroj: Phys.org,