Lietadlo spoločnosti Stratolaunch ukončilo svoj druhý let

Lietadlo spoločnosti Stratolaunch úspešne ukončilo svoj druhý let.

Lietadlo spoločnosti Stratolaunch úspešne ukončilo svoj druhý let, ktorý trval tri hodiny a štrnásť minút. Zároveň sa takto lietadlová spoločnosť priblížila k testovaniu vypúšťania nadzvukových lietadiel, ktoré by štartovali z tohto lietadla s najväčším rozpätím krídel na svete. Rozpätie krídel tohto lietadla je 293,37 metrov a zároveň má dvojitý trup. Testovací let sa konal nad púšťou Mojave v nadmorskej výške 11,2 kilometrov. Pred rokom, počas prvého testovacieho letu letelo lietadlo vo výške 13,6 kilometrov nad morom a zároveň bol let dlhší o 44 minút.

Spoločnosť Stratolaunch si od týchto testov sľubuje, že dostatočne zaujme Americkú armádu, ale aj iné spoločnosti na svete, ktorým by mohli poskytovať svoje lietadlo na hypersonické testy. Stratolaunch zároveň začal s montážou svojho nadzvukového lietadla Talon-A, ktoré by spoločnosť chcela dokončiť už budúci rok. Malo by ísť o znova použiteľné lietadlo, ktoré by malo dokázať letieť šesťdesiat sekúnd hypersonickou rýchlosťou - Mach 6 a automaticky pristáť na pozemnej pristávacej dráhe. Pritom samotné testy Talonu-A majú začať v roku 2023.

Výrobca lietadiel si od svojho hypersonického lietadla sľubuje, že by mohlo taktiež zaujať americkú armádu, nakoľko by ich lietadlo Talon-A malo dokázať veľmi dobre manévrovať a tak môže byť nasadené do bojových a obranných vojenských misií.

Zdroj: Engadget,