Lidl sťahuje z obchodov sušienky Labkovej patroly

Dôvod stiahnutia sušienok je veľmi bizarný.

Asi sa pýtate, prečo píšeme o tom, že obchod s potravinami a iným tovarom sťahuje z predaja sušienky s tématikou obľúbeného detského seriálu - Paw Patrol Yummy Bakes a Paw Patrol Mini Biscotti. Možno vaša otázka bude mať ešte viac otáznikov, ak sa jedná o britské pobočky tohto reťazca. Tam sa totiž udiala bizarná situácia, ktorá má čo-to spoločné so svetom technológií, ktorému sa venujeme. Medzi deťmi sa teší veľkej obľube seriál Labková patrola, takže spoločnosti sa snažia na úspechu tejto televíznej tvorby "priživiť" a vytvárajú všemožný obsah s touto témou. Takže okrem hračiek, či hier existujú aj "špeciálne" verzie rôznych druhov jedál, ako napríklad vyššie spomenuté sušienky. Tie majú na obale QR kód, ktorý po naskenovaní fotoaparátom smartfónu "presmeruje" dieťa na stránku Labkovej patroly.

Dieťa si tak popri jedení sušienok môže zahrať nejaké hry s témou tohto seriálu a tu sa už postupne dostávame k problému. Platnosť webovej stránky - appykidsco.com medzičasom skončila a zmenila vlastníka. Dieťa sa po zadaní adresy do webového prehliadača cez PC dostane na prázdnu stránku, prípadne sa mu zobrazí chybová hláška v čínskom jazyku. Horšie sa stane, ak dieťa naskenuje QR kód cez smartfón. To bude presmerovanú na verziu odkladacej stránky, na ktorej sa zobrazuje rôzny porno obsah. Podľa dostupných údajov stránka patrí osobe v čínskom meste Lianyungang. Pôvodne web vlastnila spoločnosť Appy Kids Co.

Zaujímavé na tejto situácii je to, že predmetná spoločnosť - Appy Food and Drinks (Appy Kids Co.) ukončila svoje pôsobnosť na trhu ešte počas júna 2022.

Zdroj: TechCrunch,