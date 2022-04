LHC po troch rokoch obnovuje svoju činnosť

LHC bolo takmer tri roky odstavené pre modernizáciu a Covid-19.

Veľký hadrónový urýchľovač (Large Hadron Collider - LHC), ale aj celý vedecký komplex CERN prešiel v priebehu troch rokoch veľkou modernizáciou. Projekt modernizácie by prebehol aj skôr, nebyť už v tej dobe silne besniacej pandémii koronavírusu. Teraz, po úspešnom ukončení prestavby sa môžeme tešiť na nové vzrušujúce objavy na poli časticovej fyziky, nakoľko LHC doteraz vystreľovalo relatívne malé zväzky protónov s energiou 450 miliárd elektrónVoltov. Vďaka vylepšeniam rôznych častí urýchľovača, budú môcť vedci postupne zvyšovať energiu na vykonávanie kolízii, až do maximálnej hodnoty 13,6 bilióna elektrónVoltov.

Výskumné tímy vďaka modernizácii očakávajú oveľa väčší počet kolízií, pričom budú môcť aj lepšie preštudovať Higgsov Bozón, ktorý sa podarilo objaviť práve vďaka Veľkému hadrónovému urýchľovaču. Tak isto by vylepšené LHC malo vedcom pomôcť lepšie si "posvietiť" na častice temnej hmoty, ktoré sú zatiaľ nepolapitelné. O tých, ako sa zatiaľ vie, interagujú s bežnou hmotou len minimálne a aj to len v galaktických mierkach. Popri modernizácii bol schválený aj plán na výstavbu ešte väčšieho urýchľovača častíc a to v hodnote 21 297 540 000 eur. Výkonnejší zrážač častíc by mal mať obvod 100 kilometrov a samotná výstavba by mala začať až v roku 2038.

Zdroj: Engadget,