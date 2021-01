LG stojí pred vážnym rozhodnutím, pri ktorom zvažuje ukončenie výroby svojich produktov.

Juhokórejská spoločnosť rozposlala tento týždeň svojim zamestnancom interný dokument o opustení trhu so smartfónmi. LG totiž za päť rokov v tomto segmente prerobilo viac ako 4,5 miliardy dolárov a naďalej má problém sa vyrovnať konkurencii. Generálny riaditeľ spoločnosti Kwon Bong-seok v dokumente informoval svojich zamestnancov o zámeroch firmy, kde je na pláne prehodnotenie zotrvania v tomto segmente výroby.

LG by sa týmto krokom vzdalo boja s konkurenciou v podaní Xiaomi, Vivo, Samsung, Huawei, ale aj Apple. Spoločnosti sa nedarí adekvátne konkurovať na poli smartfónov, aj keď minulý rok predstavil zaujímavé novinky v podaní LG Wing a Velvet. Predtým to už skúšali aj s modelmi G7, G8, V40 a V50. Tie bohužiaľ neoslovili dostatočne zákazníkov a čísla v predajnosti nenaplnili očakávania spoločnosti. Momentálne sa firma sústredí na rolovateľné zariadenia, ktorými by sa chceli odlíšiť od konkurencie.

Spoločnosť chce nové zariadenie predstaviť ešte tento rok, ale zároveň tak môže ísť o posledný predstavený smartfón v podaní LG. Bohužiaľ, konkurencia v tomto odvetí je silná, no LG kedysi predstavovala zaujímavé mobilné telefóny, ako napríklad LG Crystal, Chocolate, alebo smartfóny LG G2, G3 ale aj V60 ThinQ. Momentálne sa ale nachádza na rázcestí, ako kedysi Nokia alebo HTC. Nokia svojim návratom veľa vody nenamútila, HTC prežíva viac-menej na domácom trhu a BlackBerry len licencuje. Všetky tieto značky majú spoločný osud - zaspali dobu a už nezvládli naskočiť na rozbehnutý vlak.

Zdroj: TheVerge,