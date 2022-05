LG smartfóny mali problém v sieti T-Mobile

Používatelia sa vďaka chybe operátora ocitli v off-line.

Majitelia smartfónov od bývalého juhokórejského výrobcu LG zažili nemilé prekvapenie v sieti amerického mobilného operátora T-Mobile. Operátor robil aktualizáciu prvkov svojej siete, čo nakoniec vyústilo v zobrazenie chybovej hlášky o zlyhaní služby LG IMS. Vďaka chybe sa majitelia mobilných zariadení nemohli pripojiť do LTE siete poskytovateľa služieb, teda ostali off-line. Chybová hláška sa naďalej prejavovala aj po potvrdení chyby, takže majiteľom zariadení robilo problém používať svoje smartfóny.

Operátor T-Mobile US onedlho vydal vyhlásenie, podľa ktorého mali poškodení majitelia LG zariadení reštartovať svoje smartfóny. Vďaka tomu mala chyba zmiznúť a zariadenia mali pracovať korektne. V prípade nereštartovania mali používatelia počkať do opravenia závady na mobilnej sieti operátora. Tým, že operátor spravil zmeny vo svojej sieti, tak sa tieto úpravy prejavili v chybnú komunikáciu smartfónov LG. Tie sa vďaka chybe nedokázali korektne pripojiť do LTE siete, teda sa nedali vykonávať ani hlasové hovory, tak isto sa nedali využívať dáta.

Zdroj: GSMArena, T-Mo,