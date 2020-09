LG predstavilo nový smartfón Wing, ktorý sa tiež inšpiroval prírodou ako Velvet.

Novinka od juhokórejského výrobcu sa snaží zaujať otočným P-OLED 6,8" displejom o 90° a rozlíšením 1080 x 2460 pixelov s pomerom strán 21:9, pod ktorým sa skrýva menší 3,9" G-OLED displej s rozlíšením 1080 x 1240 pixelov. Otočný mechanizmus má vydržať až dvesto-tisíc otočení, novinka prešla aj certifikáciou MIL-STD 810G a IP54. Výrobca zároveň ošetril aj jednotlivé súčiastky vodo-odpudzujúcim náterom.

LG Wing používa osem-jadrový procesor Qualcomm Snapdragon 765G, ktorý je pripravený na príchod technológie 5G, sekundovať mu bude 8GB RAM a 128GB ROM pri globálnej verzii a 256GB ROM pri verzii určenej pre Severnú Ameriku. Grafický čip bude Adreno 620 a poteší aj podpora microSD kariet do veľkosti 2TB, kde ale prídete o dual SIM funkciu ak sa rozhodnete pre pamäťovú kartu.

Novinka sa snaží zaujať aj troma fotoaparátmi, pričom prvý má 64Mpix rozlíšenie, druhý je ultraširoký s 13Mpix rozlíšením so 119° záberom, tretí fotoaparát je rovnako ultraširoký so 120° a spolupracuje so vstavaným gimbalom v telefóne. Výsuvná selfie kamera má rozlíšenie 32Mpix.

LG Wing príde na trh s OS Android 10 a vlastnou nadstavbou, ktorá je prispôsobená pre tento smartfón. Cena zatiaľ nebola uvedená a predpokladaný príchod na trh je v októbri tohto roka.

Zdroj: LG,