LG plánuje predstaviť skutočný teleobjektív určený pre smartfóny

Napriek tomu, že výrobca skončil s výrobou smartfónov, naďalej pracuje na ich vylepšovaní.

Väčšina smartfónov sa spolieha na kombinovanie rôznych pevných ohniskových vzdialeností, vďaka čomu je dosiahnuté napríklad 5-násobné priblíženie. Pomocou tejto metódy sa výrobcovia smartfónov snažia vyhnúť nežiadúcemu digitálnemu priblíženiu. Juhokórejská spoločnosť LG Innotek prišla so zaujímavým riešením, ktoré má priniesť do svet smartfónov skutočné optické priblíženie v rozsahu 4 - 9x. Výrobca mal zároveň do fotomodulu zabudovať aj optickú stabilizáciu, vďaka čomu nebudú fotky rozmazané ani pri väčšom priblížení. V prípade reálneho nasadenia by novinka mohla pomôcť znížiť počet fotomodulov na zadnej strane smartfónu.

Výrobca mal vďaka tomuto riešeniu získať ocenenie CES 2023 Innovation Award. Pri vývoji fotomodulu sa spoločnosť LG Innotek spojila s výrobcom mobilných procesorov - Qualcommom. Spolupráca priniesla pre tento fotomodul ďalšie vylepšenia, akými sú napríklad optimalizácia úloh, automatická expozícia, či vyváženie bielej. Fotomodul má najlepšie pracovať v spojní s čipsetom Qualcomm Snapdragon 8 gen 2. Generálny riaditeľ spoločnosti LG Innotek - Jeong Cheol-dong verí, že vývoj mobilnej fotografie bude naďalej napredovať a smartfóny budú časom schopné konkurovať DSLR fotoaparátom.

Zdroj: Techspot,