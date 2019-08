LG do TV pridáva podporu Apple AirPlay 2

Spoločnosť LG Electronics oznámila, že nová aktualizácia, ktorá je dostupná od 25. júla zaručí podporu technológií Apple AirPlay 2 a HomeKit. Tým sa LG stáva vôbec prvým globálnym výrobcom televízorov, ktorý HomeKit podporuje. Aktualizácia sa týka modelov vyrobených roku 2019, konkrétne LG OLED, NanoCell TV a UHD s podporou ThinQ AI, čo je veľká škoda.

Vďaka technológii AirPlay 2 si môžu majitelia televízorov LG AI 2019 pohodlne streamovať obsah zo zariadení iPhone, iPad a Mac priamo do svojich televízorov, a to vrátane podpory formátu Dolby Vision. V aplikácii Apple TV si môžu zákazníci vyberať zo svojich obľúbených filmov a televíznych relácií alebo len prezerať fotografie priamo na televíznej obrazovke. Okrem toho budú s AirPlay 2 kompatibilné aj LG reproduktory. Zákazníci tak budú môcť počúvať napríklad Apple Podcasts, Apple Music či obľúbenú hudbu z knižnice. Systém HomeKit navyše umožňuje pohodlne ovládať vlastnú inteligentnú domácnosť priamo z Apple zariadení, a to pomocou aplikácií Home alebo Siri. LG televízory s ThinQ možno ľahko napojiť k aplikácii Home, z ktorej majú užívatelia prístup k základným funkciám televízora, ako je napájanie, ovládanie zvuku či zdroje obsahu.

Technológie Apple AirPlay 2 a HomeKit sú dostupné na televízoroch LG OLED a Nano-Cell v 140 krajinách už od minulého týždňa, pričom ďalšie aktualizácie budú pokračovať v najbližších týždňoch.

Zdroj: LG