LG bude licencovať webOS

LG bude poskytovať licencie svojho operačného systému webOS aj pre iných výrobcov smart TV.

Juhokórejská spoločnosť LG oznámila, že ide poskytovať svoj webOS ďalším výrobcom smart TV, pričom už má aj prvých záujemcov. História tohto operačného systému siaha do roku 2009, kedy ho predstavila spoločnosť Palm s novým smartfónom Palm Pré. Na tú dobu išlo o prelomový systém s netradičným ovládaním, pričom ste mali len stredové tlačidlo, ktoré bolo nahradené v neskorších verziách Pré 2, 3 a Veer, Pixi a TouchPad podsvieteným dotykovým "tlačidlom". Pomocou tohto "tlačidla" ste totiž gestami ovládali celý smartfón (za mňa asi najpohodlnejšie ovládanie gestami, aké som zažil). Už na tá dobu, mal systém prepracovaný multitasking, kedy ste mohli aplikácie prezerať v náhľadoch a aplikácie si grupovať do skupín. Bohužiaľ, spoločnosť Palm so systémom neprerazila a smartfóny sa nepredávali ako si predstavovala a tak nakoniec spoločnosť HP ich firmu kúpila. Nakoniec HP predalo patenty spoločnosti LG, ktorá nasadila tento systém do svojich smart TV.

LG sa týmto krokom pridá k Amazonu a Roku, ktorí tiež poskytujú licencie pre iných výrobcov do ich smart TV. Prví ohlásený záujemcovia o tento operačný systém sú napríklad: Konka, RCA a Ayonz. Napriek ohlásenej novej verzie webOS 6, licenčný partneri budú používať webOS vo verzii 5.0, nakoľko najnovšia verzia je viacej prispôsobená rolovateľnej smart TV, ktorú LG predstavilo tento rok. Výrobcovia vďaka použitiu webOS získajú aj prístup k obchodu s aplikáciami, aj ku streamovacím službám, ako napríklad: HBO Go, Netflix, Amazon Prime a iné. Spoločnosť LG zároveň získa lepšie postavenie na trhu vďaka použitiu jeho OS v iných značkách, čo v neposlednom rade znamená väčšie príjmy z reklám.

Zdroj: TheVerge,