Lexus má pracovať na manuálnej prevodovke pre elektromobily

Asi to bude totálna zbytočnosť, ale určite sa nájde niekto, kto si za to priplatí.

Manuálne prevodovky v automobiloch postupne "vymierajú" a sú nahradzované automatickými. Pri elektromobiloch je inštalácia manuálnej prevodovky nezmysel, vzhľadom na úplne inú technológiu, lenže luxusná divízia automobilov Toyoty - Lexus má pracovať na vývoji manuálnej prevodovky pre elektromobily. Podľa motoristického denníka - Evo by automobilová spoločnosť chcela priniesť svojim zákazníkom "lepší zážitok z jazdy".

Vodič by v skutočnosti neradi, ale prevodovka so spojkovým pedálom by boli len "akože". Vodič by dostával spätnú haptickú odozvu a z reproduktorov v elektromobile by sa mu ozývali zvuky radenia, pretáčania "spaľovacieho motora" a podobne. Lenže je tu otázka, ako by sa toto riešenie premietlo do výslednej sumy elektromobilu? Zároveň ako to bude s prípadným licencovaním, ak by ste chceli vo svojom elektromobile počúvať napríklad zvuky motora Peugeotu 206?

Bude zaujímavé sledovať vývoj manuálnej prevodovky do elektromobilov, či toto riešenie nebude nakoniec len slepou uličkou. To ukáže až budúcnosť a nakoniec je možné, že automobilová spoločnosť Lexus z vývoja ustúpi.

