Letné tipy na strategické hry

Nedávno sme vám priniesli tipy na oddychové hry, pri ktorých ste sa mohli aj zasmiať, ale dokázali vás aj zabaviť na dlhé hodiny. Tentokrát prinášame tri hry, ktoré vás trošku potrápia, nakoľko musíte myslieť hneď na niekoľko vecí a úkonov, aby ste porazili nepriateľa.

Homeworld Remastered Edition

Prvou hrou je RTS stratégia, ktorej počiatky siahajú až do roku 1999, kde ako už napovedá názov, ide o remastrovanú verziu. Hra sa dočkala menších vylepšení a zjednotenia herného ovládania medzi prvou a druhou časťou hry a samozrejme bol vylepšený aj grafický vizuál hry. Hra sa odohráva vo vesmírne (je teda 3D) a zároveň išlo jednu z prvých 3D hier na svete. Ponúka epický príbeh o ceste materskej lode Hiigara a jej flotily naprieč vesmírom, aby sa vrátila z vyhnanstva. Pokračovanie je o prežití znovu-spojeného národa a získaní najsilnejšej lode prapredka a porazení nepriateľa. Homeworld patrí medzi klasiku RTS stratégií, kde vás dostane príbeh, ale aj ovládanie. Medzi vydaním prvej a druhej verzie hry, bol vydaný aj "datadisk" - Homeworld: Cataclysm, ktorý sa nepodarilo zremastrovať, nakoľko binárne súbory hry sa stratili, ale môžete si ju kúpiť v pôvodnej verzii pod názvom Homeworld: Emergence. Aktuálne herné štúdio BBI pracuje na treťom pokračovaní tejto ságy. Čakanie na trojku si môžete skrátiť aj hrou Homeworld: Desert of Kharak, ktorá sa odohráva na planéte pred udalosťami jednotky.

Tropico 6

Z vesmíru späť na Zem. Tentokrát sa stanete diktátorom, už v šiestom pokračovaní hry Tropico (na ktoré sa chystám). Znova budete slávnym El Prezidente a budete vládnuť (spolu s rodinou) svojmu ostrovu. Musíte sa starať o blahobyt občanov, nielen ten svoj, ale aj import aj export rôznych komodít. Budete sa snažiť vyhrávať voľby, kedy si viete občas aj jemne dopomôcť k viťazstvu, tak isto sa budete môcť zbaviť nepohodlných občanov. Čakajú vás súboje s rebelmi, ktorí vás nemajú radi z neznámych dôvodov (však ste diktátor, všetci vás musia milovať). Hra vás zabaví na dlhé hodiny, kde okrem sandboxu, si môžete zahrať aj klasický singleplayer mód s misiami.

Anno 2205

V tomto prípade sa presunieme mierne do budúcnosti, kde svet ovládajú korporácie a vy ste zamestnancom jednej z nich. V hre plníte rôzne úlohy, ktoré vám vedenie zadá, lenže tak jednoduché to nie je. Musíte myslieť na veľa vecí - od dodávok energií, propagandy, príjmu peňazí, ale aj náklady na údržbu. Popritom rozširujete svoje územie, bojujete s konkurenciou a plníte rôzne misie. Lenže keď získate nové územie, musíte zabezpečiť aj blahobyt svojich zamestnancov, takže vás čaká aj "výmenný obchod" medzi vašimi územiami. Nudiť sa určite nebudete a hra jednoznačne patrí k tým ťažším, ale za to dostanete dlhé hodiny hrania.

