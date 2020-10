Lenovo ThinkPad X1 Fold - notebook či tablet?

Postupne sa začína rúcať bariéra medzi tým, čo je notebook a čo skladateľný tablet.

Lenovo rozhodlo zmeniť to, čo definuje notebook a spraviť to po svojom. Ako píšu na svojej produktovej stránke: "Čo keby sa jediná vec na notebooku, ktorá sa nedá ohnúť, naraz ohnúť dala?" To čínsky výrobca aj spravil a upravil dizajn notebooku tak, že sa dá celý bez prerušenia rozložiť.

Novinka má 13,3" displej OLED displej s rozlíšením 1536 x 2048 pixelov. Procesor má byť Intel Core i5, ktorému má sekundovať 8GB RAM a 256GB až 1TB SSD. Batéria má mať kapacitu 50Wh. Očakáva sa, že bude použitý Windows 10 vo verzii Home a Pro. Voliteľný bude 5G modem a Bluetooth klávesnica. Poteší aj podpora Wi-Fi 6 a webkamera má mať rozlíšenie 5Mpix. Novinka má byť dostupná už túto jeseň. Ceny sú stanovené na $2,499.00, čo je v prepočte 2 128,21€.

Zdroj: Lenovo, TechRadar, Lenovo,