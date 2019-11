Lenovo – jesenné novinky v znamení omladenej rady notebookov YOGA a tabletov s hlasovým asistentom

Jeseň je už tu, čo znamená nielen výraznú zmenu počasia, ale aj ideálnu dobu, kedy výrobcovia spotrebnej elektroniky predstavia posledné novinky. Tie sa postupne objavia na predajných pultoch pred blížiacim sa vrcholom sezóny. Túto príležitosť využilo aj slovenské zastúpenie spoločnosti Lenovo, ktoré si vždy dá záležať pri výbere priestorov pre svoje pútavé prezentácie. Tento krát sa akcia konala v Pálffyho paláci v Bratislave, kde bolo počas úvodnej prezentácie predstavených hneď niekoľko zariadení. Ide o prémiovú radu notebookov YOGA a aby toho nebolo málo, tak aj chytré Android zariadenia s Google asistentom.

Portfólio čínskej spoločnosti sa v poslednom čase značne rozšírilo. Pre lepšiu orientáciu v jednotlivých kategóriách produktov sa Lenovo rozhodlo prekopať a doplniť modelové značenie nasledovne.

Vďaka vzájomnej spolupráci s Amazonom a Googlom, pribudla možnosť hlasového ovládania vybraných zariadení pomocou Alexy respektíve Cortany. Milovníkov kvalitného zvuku zasa poteší integrácia technológie Dolby Atmos. Nových funkcií a vylepšení je samozrejme viac, ale teraz si už poďme predstaviť spomínané novinky.

Začneme hneď tým najlepším, konkrétne novou vlajkovou loďou Lenovo Yoga C940, patriacej medzi zariadenia 2v1. Vďaka úzkym rámčekom sa podarilo do veľmi kompaktného šasi notebooku vtesnať 14 palcový displej, ktorý v najvyššej konfigurácii ponúkne 4K rozlíšenie a svetelnosť až 500 nitov. O nadštandardný a optimalizovaný výkon sa postará procesor Intel i7 až 10. generácie v spolupráci so systémom chladenia Q-Control. To všetko bude spoľahlivo uložené a chránené v celokovovom tele s aktívnym perom. Pero sa bude nabíjať priamo v notebooku. Zážitok z počúvania hudby alebo sledovania filmov umocní reproduktor s technológiou Dolby Atmos umiestnený v otočnom kĺbe. O vaše súkromie sa postará krytka TrueBlock Privacy Shutter a funkcia Windows Hello sa postará o jednoduché prihlásenie pomocou rozpoznania tváre alebo odtlačku prsta. Poslednou čerešničkou na pomyselnej torte, je výrobcom uvádzaná výdrž batérie až 15 hodín s FHD displejom a 7,5 hodiny s UHD displejom. Dostupný by mal byť už od októbra, za cenu od 1549€.

Pri konvertibilných zariadeniach ešte zostaneme, pretože do tejto rady pribudli Yoga C740 a Yoga C640. Oba notebooky ponúknu dlhú výdrž batérie a jednoduché a rýchle ovládanie. Yoga C740 disponuje tenkými rámčekmi a FHD rozlíšením monitoru. Ten bude dostupný v 14 a 15,6 palcovej verzii. Súčasťou bude aj dotykové pero, pre ešte pohodlnejšie ovládanie a možnosť písania vlastnoručných poznámok. Nezabudlo sa ani na bezpečnosť, v podobe funkcie TrueBlock Privacy Shutter a čítačky odtlačkov prstov. Lenovo uvádza až 13 hodinovú výdrž batérie, s možnosťou rýchleho nabíjania RapidCharge. Chýbať nebude ani výkonný procesor, presnejšie pôjde o Intel i7 až 10. generácie. O multimediálny zážitok sa postará nielen HDR VESA400 displej s rozlíšením FHD a svietivosťou až 500 nitov, ale aj systém reproduktorov Dolby Atmos. Menší brat Yoga C640, ponúkne o niečo skromnejšie hardvérové parametre, vďaka čomu ale zvládne až 20 hodinovú výdrž batérie. Jeho kompaktnejšie telo s 13,3 palcovým širokouhlým displejom (400 nitov) ho predurčuje na cesty a časté prenášanie. Cena Lenovo Yoga C740 začína od 929 € a Lenovo Yoga C640 od 859€.

Ďalej naše pohľady zaujal štýlový Lenovo Yoga S940. Ten v sebe spája špičkový dizajn a mobilitu. S hrúbkou 12,2mm a hmotnosťou iba 1,2 kg sa jedná o najtenší notebook s Contour zahnutým displejom na svete. Dostupné technológie sa zameriavajú na zjednodušenie každodenného života. Softvér Glance sa postará o rýchle presúvanie obsahu na externý monitor, pomocou technológie rozpoznávania tváre sa prihlásite do svojho počítača a vaše dáta tak zostanú v bezpečí. O zobrazenie sa postará 13,9 palcový IPS displej s rozlíšením až do 4K a technológiou VESA400. A aby všetko bežalo bez najmenších problémov a zaváhaní, je prítomný výkonný procesor Intel i7 8. generácie. Jeho cena štartuje od 1699€.

Kategóriu notebookov uzatvára model Lenovo Yoga S740. Ten prichádza v 14 a 15 palcovej verzii a jeho prednosťou je tenké a zároveň ľahké telo. Napriek tomu nemá plastové, ale hliníkové šasi takže pôsobí veľmi decentne. V 14 palcovej verzii nájdeme procesor Intel až 10. generácie a v 15 palcovom prevedení si svoje miesto našiel Intel i9 9. generácie. Voliteľná bude aj kombinácia displejov, to či dáte prednosť štandardnému FHD rozlíšeniu, alebo bude pre vás vhodnejší 4K VESA400 HDR monitor, závisí od vašich potrieb. Nesmieme zabudnúť ani na funkciu Dolby Vision a systém Dolby Atmos. O optimalizáciu výkonu a výdrže batérie sa postará režim Q-Control a režim EyeCare 2.0 sa postará o menšiu záťaž a pohodu vašich očí. Proklamovaná je až 15 hodinová výdrž batérie s funkciou rýchleho nabíjania RapidCharge. Pri 15 palcovej variante si na svoje prídu aj užívatelia, ktorí si čas od času chcú zahrať aj náročnejšie hry a to vďaka prítomnosti grafického čipu GTX 1650 od Nvidia. Cena sa bude pohybovať od 889€ pre 14 palcovú a od 1159€ pre 15,6 palcovú variantu.

Lenovo okrem toho predstavuje aj chytré Andriod zariadenia, ktoré v sebe navyše obsahujú hlasového asistenta od Googlu. Ten síce komunikuje zatiaľ len v angličtine, ale časom sa možno dočkáme ak už nie slovenskej, tak aspoň českej lokalizácie. Google asistent dokáže spolupracovať s kompatibilnými elektronickými zariadeniami, ako sú kamery, termostaty, inteligentné žiarovky alebo elektrické zásuvky, ktoré môžete zapnúť a ovládať hlasovými povelmi. Pri inteligentných žiarovkách môžete nastaviť intenzitu svietenia prípadne meniť farbu svetla. Ďalej vie vyhľadať vašu obľúbenú pesničku na Youtube a pustiť ju napríklad cez pripojené bluetooth reproduktory. Povie vám aká bude predpoveď počasia, prípadne či máte v daný deň naplánované niečo vo vašom kalendári. Praktických príkladov je naozaj dosť a vďaka aktualizáciám sa možnosti Google asistenta neustále rozširujú.

Medzi najzaujímavejšie novinky v tejto kategórii patrí Lenovo Yoga Smart Tab. Jedná sa o šikovné zariadenie 2v1, ktoré sa dá využiť buď ako klasický tablet, alebo ako smart displej. Vďaka praktickému stojanu ho môžete rôzne polohovať, či dokonca zavesiť na stenu. Má kvalitnú a horizontálne orientovanú 10 palcovú obrazovku, ktorá spolu s výkonnými reproduktormi od JBL spríjemnia váš zážitok zo sledovania alebo počúvania multimédií. To je za cenu od 299€ veľmi zaujímavá výbava, najmä ak samostatné zariadenia s Gooogle asistentom stoja okolo 40€.

A ako posledné boli predstavené tablety Lenovo Tab M7 a M8, patriace do druhej generácie Android zariadení určených pre širokú verejnosť. V ponuke sú varianty s Wi-Fi a LTE pripojením. Napriek nižšej cene tablety pôsobia solídnym dojmom a ponúknu celokovový kryt. Navyše s detským módom je možné vytvoriť samostatný účet prispôsobený potrebám vašich ratolestí. Oba tablety majú certifikáciu TUV Rheinland s redukciou modrého svetla. Lenovo Tab M8 by mal byť dostupný v priebehu októbra a Tab M7 v novembri.

Za pozvanie ďakujeme spoločnosti Lenovo.