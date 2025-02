Legendárna hra oslavuje 25. výročie! A vy si ju môžete zahrať

Hry The Sims a The Sims 2 sú po rokoch späť!

Spoločnosť EA oslavuje 25. výročie legendárnej série The Sims a pri tejto príležitosti prináša skvelú správu pre všetkých fanúšikov - pôvodná hra The Sims a The Sims 2 sú opäť dostupné na zakúpenie! Tieto dve klasické hry, ktoré definovali žáner life sim, si teraz môžete vychutnať aj s ich rozšíreniami.

Hry sú dostupné samostatne - The Sims za 20 dolárov a The Sims 2 za 30 dolárov. Pre tých, ktorí chcú zažiť kompletnú nostalgiu, je k dispozícii balíček k 25. narodeninám, ktorý obsahuje obe hry za 40 dolárov. Tento balíček si môžete zakúpiť na Steame, v obchode Epic Games Store a v aplikácii EA pre Windows. Predplatitelia EA Play Pro majú dokonca neobmedzený prístup k obom hrám už od dnešného dňa. Zatiaľ nie je známe, či sa tieto klasiky dočkajú opätovného vydania aj na konzolách alebo Macu. Maxis, štúdio stojace za týmito hrami, usilovne pracuje na zabezpečení kompatibility s Windows 10 a 11. Kvôli licenčným obmedzeniam však museli zrušiť jeden rozširujúci balík a niektoré pôvodné skladby z The Sims 2: Legacy Collection.

Veríme, že táto správa poteší nielen dlhoročných fanúšikov, ktorí si s týmito hrami spájajú množstvo spomienok, ale aj nových hráčov, ktorí doteraz nemali možnosť zažiť kúzlo The Sims a The Sims 2. Či už budete stavať vysnívané domy, starať sa o svojich Simov alebo len tak experimentovať s ich životmi, tieto hry vám ponúknu nekonečnú zábavu a množstvo nezabudnuteľných momentov.

