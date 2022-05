Legendárna audio značka vyhlásila bankrot

Japonský výrobca audio zariadení vyhlásil bankrot.

Japonská spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou audiotechniky bola nútená vyhlásiť bankrot. Dôvodom ukončenia podnikania je už podľa bývalej spoločnosti neschopnosť reagovať na trh. Presnejšie má ísť o spôsob, ako ľudia začali počúvať hudbu, čo nakoniec spôsobilo jej zánik. Ide o japonskú firmu Onkyo, ktorá vznikla v roku 1946 a do histórie sa zapísala výrobou AV prijímačov, ktoré komunita "audiofilov" cenila pre svoju kvalitu. Lenže doba pokročila a už v roku 2000 začali prichádzať prvé problémy s nástupom populárneho audio formátu, známeho ako "mp3".

Ďalšie klince do rakvy pribúdali s príchodom streamovacích služieb, prenosných hudobných zariadení, ale aj začiatkom predaja kedysi populárnych iPodov. Čerešničkou na torte bol už len nástup smartfónov. To malo za následok úpadok značky, nakoľko zákazníci začali preferovať kompaktnejšie zariadenia, namiesto veľkých Hi-Fi veží. Spoločnosť sa pokúsila v roku 2015 chytiť druhý dych kúpou divízie spotrebnej elektroniky od firmy Pioneer, ale ako už vieme, nepomohlo to. Momentálne značku Onkyo vlastnia dve spoločnosti - Sharp Corporation a Voxx International, pričom ešte v roku 2021 sa spoločnosť stiahla z burzy. V súčasnosti nie je známe, či ešte niekedy uvidíme produkty audio legendy v obchodoch.