The Last of US Part II sa dá od dnes oficiálne predobjednať

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment (SIE) oznamuje, že dnes štartujú predobjednávky na očakávaný exkluzívny PS4 titul The Last of Us part II, ktorý obsahuje českú textovú lokalizáciu. Českí a slovenskí hráči sa tak môžu tešiť na plnohodnotný zážitok z dlho očakávaného pokračovania legendárneho príbehu Ellie a Joela.

Exkluzívny titul The Last of Us part II pre PlayStation 4 je akčná hra s survival prvkami, ktorá vychádza už21. februára 2020. O vývoj hry sa postaralo Naughty Dog a vydavateľom je Sony Interactive Entertainment. Na základe skúsenosti z prvého diela sa máme určite na čo tešiť. Okrem toho už vieme, že hra teda vyjde ešte pre súčasné – staré konzoly. Či sa dočkáme aj remastrovanej verzie pre PS5 zatiaľ známe nie je. Príchod novej konzoly sa očakáva práve koncom budúceho roka.

Zdroj: SONY