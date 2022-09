Ľadoví obri so srdcom v diamante, alebo ako spraviť z Coca Cola fľaše diamanty

Urán a Neptún, ľadoví obri našej slnečnej sústavy a im podobné planéty vo vesmíre môžu byť pod ich povrchom vystavené procesu zvanému diamantový dážď.



Z vody a uhlíka extrémne tlaky a teploty vytvárajú nanodiamanty, ktoré potom "pršia" smerom do centra planéty. Padajú až k jej jadru, okolo ktorého vytvoria škrupinu hrubú stovky kilometrov. Experiment publikovaný v časopise Science Advances prináša opis výsledkov experimentu, ktorý ukazuje, že nanodiamanty vznikajú pri tlakoch 72±7 a 125±13 GPa a teplotách medzi ~3500 to ~6000 K. Experiment pridal kyslík do doteraz predpokladanej reakcie vodíka a uhlíka, a výsledky ukazujú, že diamantový dážď je vo vesmíre častejší než sa doposiaľ predpokladalo.



Zároveň bola pri výskume objavená cesta k metóde, ako z PET fľaše vyprodukovať nanodiamanty. Experimentálna technika využívala laserové pulzy na vytvorenie kompresií rázovými vlnami a PET materiál, materiál Coca Cola fliaš a ostatných plastových obalov. Výsledky indikujú metódu, ktorá z plastových fliaš dokáže vyrobiť nanodiamanty.





