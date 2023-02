Lacnejšieho pomocníka na vysávanie nezoženiete - iLife V8 Plus

Lacnejšieho pomocníka, ktorý porieši vysávanie aj umývanie podlahy ako iLife V8 Plus nezoženiete. Tento inteligentný vysávač, ktorý dokáže oboje, stojí teraz len 85 Eur, s poštovným zadarmo a dostupným z EÚ skladu.

iLife V8 Plus disponuje silným motorom so sacou silou 1000Pa, veľkou zbernou nádobou na nečistoty o veľkosti 750ml a vodnou nádržkou 300ml. Vysávač sa hodí do domov alebo bytov o veľkosti 150m2 a batéria dokáže poháňať vysávač takmer 2 hodiny.

Medzi iné výhody iLIFE V8 plus patrí:

Nastavenie množstva vody pri umývaní v 3 úrovniach

Možnosť vytvoriť virtuálnu stenu pre miesto, kam vysávač nemá ísť

Senzor, ktorý zabezpečí aby vysávač nenarážal do stie, nespadol zo schodov

4 módy vysávania - automatický, Ztkový, spot a popri stene

Navigácia: sken okolia + gyro

Naplánovanie vysávania

Spustenie tlačidlom na vysávači alebo cez ovládač

