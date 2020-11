Kvôli výpadku Amazon serverov ľudom doma nefungovali vysávače

Dnes sa už spolieha na fungovanie v cloude mnoho služieb a výrobkov. Túto stredu došlo v k výpadku Amazon Web Services (AWS) a okrem webových stránok a aplikácií bola obmedzená aj funkcionalita niektorých produktov, spoliehajúcich sa na AWS.

Vo štvrtok už boli servery obnovené, výpadok sa týkal 23 regiónov v USA. Ovplyvnil veľa spoločností, ako napr.: Adobe, Autodesk, Coinbase, Glassdoor, Flickr, iRobot, The Washington Post.

AWS patrí medzi najvyužívanejšiu cloudovú službu na svete a výpadky môžu v dnešnej dobe smerovať k rôznych problémom, aj v domácnostiach. Ľudia hlásili problémy napr. s robotickými vysávačmi Roomba od spoločnosti iRobot, pretože aplikácia iRobot Home sa spolieha práve na AWS.

An Amazon AWS outage is currently impacting our iRobot Home App. Please know that our team is aware and monitoring the situation and hope to get the App back online soon. Thank you for your understanding and patience.