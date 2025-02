Kvantové efekty spájajú vzdialené objekty: Nový výskum odhaľuje spojenie cez vlnenie vesmírom!

Kvantová fyzika je plná nečakaných objavov.

Vesmír je pre väčšinu ľudí obrovský a nepredstaviteľný. No okrem udalostí, ktoré sa odohrávajú na obrovských vzdialenostiach, existujú aj procesy, ktoré sa dejú na kvantovej úrovni - v mikroskopickom svete, menšom ako atómy. Práve táto veda nám pomáha pochopiť, ako funguje príroda v týchto extrémne malých mierkach, kde sa veci správajú prekvapivým spôsobom.

Teoretickí fyzici Partha Nandi a Bibhas Ranjan Majhi sa zaoberali myšlienkou, že gravitačné vlny - vlnenie v priestore spôsobené pohybom alebo zrážkou masívnych objektov - môžu vykazovať kvantové vlastnosti. Gravitačné vlny sú ako drobné vlnky vo vesmíre, podobné vlnám, ktoré vidíme na vode. Vznikajú, keď sa ťažké objekty ako hviezdy alebo čierne diery pohybujú alebo zrážajú. Tieto vlnky putujú vesmírom a nesú energiu a informácie o masívnych kozmických udalostiach. V roku 1916 Albert Einstein predpovedal ich existenciu vo svojej teórii všeobecnej relativity, no trvalo takmer 100 rokov, kým boli tieto vlny skutočne detegované.

Nandi a Majhi sa vo svojom výskume zamerali na kvantové vlastnosti gravitačných vĺn. Kvantová veda vysvetľuje, ako funguje príroda v extrémne malých mierkach, kde sa častice môžu správať ako vlny a existovať vo viacerých stavoch súčasne. Môžu byť tiež prepojené prostredníctvom javu nazývaného zapletenie. Vedci predpokladali, že gravitačné vlny môžu mať klasické aj kvantové vlastnosti. Vytvorili model detektora podobného najnovšej generácii LIGO, ktorý by bol schopný detegovať kvantové gravitačné vlny. Zistili, že kvantové gravitačné vlny môžu spôsobiť, že sa režimy oscilácie zrkadiel zapletú, čo by sa klasickými gravitačnými vlnami nedalo vysvetliť. To naznačuje, že gravitačné vlny môžu vykazovať kvantové vlastnosti, ako je zapletenie. Tieto kvantové gravitačné vlny, ktoré mohli pochádzať z raného vesmíru, by mohli niesť informácie o jeho vzniku a vývoji. Potvrdenie kvantovej povahy gravitačných vĺn by premostilo Einsteinovu teóriu relativity s kvantovou mechanikou a prinieslo revolúciu v našom chápaní vesmíru.

Zdroj: Phys. org,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,