Kutili si vyrobili RTX2080 Ti "SUPER"

Ak to nedokáže NVIDIA, tak nejakí kutili áno. Brazílci si vyrobili svoju vlastnú RTX2080 Ti Super.

Niekomu asi nebola RTX2080 Ti dostatočne rýchla, tak vzal pištoľ a vypájkoval staršie a pomalšie GDDR6 pamäte a vymenil ich za rýchlejšie.

Z grafickej karty Galax totiž experti vypájkovali 16Gbps GDDR6 pamäte a napájkovali ich na RTX2080 Ti, prekvapivo karta naštartovala. RTX2080 Ti má štandardne osadzované 14Gbps moduly. Oveľa podstatnejšie to, že po pretaktovaní dostali z čipu až 17.2 Gbps a teda o 3200 viac než mala pôvodná nemódová karta. Vyššia rýchlosť by bola údajne možná, avšak neumožňuje to samotný radič v čipe. Samozrejme karta nemá odomknuté jadrá v takom počte ako má Titan RTX. Práve s príchodom RTX2080 Ti Super sa predpokladá, že dostane rovnaký počet ako TITAN RTX a v hrách by mohla TITAN RTX aj predbehnúť.

Pritom by mohla dostať nižšiu cenovku než stojí samotná TITAN RTX. Ďalšou možnosťou je, že TITAN RTX postupne odíde z trhu. Či sa ale tejto karty dočkáme je otázka, pretože už za 6 – 7 mesiacov sa očakáva príchod RTX3000 a tak by to nedávalo zmysel. Skôr sa dá očakávať RTX3080 s parametrami očakávanými ako má mať RTX2080Ti Super.

Zdroj: guru3D