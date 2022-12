Kúpi Microsoft Netflix?

Začínajú sa objavovať informácie o ďalšej veľkej akvizícii.

Americký technologický gigant Microsoft neustále pracuje na akvizícii spoločnosti Activision Blizzard. Tento obchod sa ale nepáči niektorým regulačným orgánom v niektorých štátoch. Tlačová agentúra Reuters prišla nedávno s komentárom, podľa ktorého by ďalším cieľom redmontskej spoločnosti mohla byť streamovacia služba Netflix. Obe spoločnosti totiž spojili sily pri tvorbe novej formy predplatného, ktoré obsahuje reklamy. Táto forma predplatného si získala len malý počet predplatiteľov (približne 9 percent v USA), čím sa stal tento balíček najmenej populárnym. Z existujúcich zákazníkov prešlo na túto formu len 0,1 percenta používateľov.

Zopakuje sa podobná stratégia akvizície, ako to bolo v prípade Nokie? Prezident spoločnosti Microsoft - Brad Smith totiž zastáva miesto v rade streamovacej platformy Netflix. V prípade, že sa táto informácia ukáže ako pravdivá, tak by spoločnosť Microsoft získala veľmi významnú službu, ktorú by mohla ponúkať pod svojou značkou. Mohla by sa tak stať napríklad súčasťou balíka Xbos Game Pass. Streamovací gigant v rámci svojho predplatného ponúka aj balíček hier, ktoré sú v cene balíka. Spoločnosť Netflix pre rozšírenie tejto služby postupne investuje do vývoja hier, čo zahŕňa aj nedávne ohlásenie výstavby herného štúdia vo Fínsku.

Tvorca najpoužívanejšieho operačného systému na svete má na prípadnú kúpu investície. Trhová kapitalizácia Microsoftu je totiž približne 1,82 bilióna dolárov (približne 1 716 860 600 000 eur), čo prevyšuje hodnotu Netflixu až 13-násobne. všetko bude pravdepodobne závisieť od úspechu alebo neúspechu 64 miliardového obchodu - Activision Blizzard, ktoré by spoločnosť rada dostala pod svoje krídla.

Zdroj: Techspot,