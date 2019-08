Ktoré veľké mesto má najlepšiu verejnú dopravu na svete?

Práve odpovedi na túto otázku, spolu s druhou otázkou, či je táto doprava dostupná všetkým obyvateľom mesta, sa zaoberal výskumný tím z Turínskej Univerzity.

Výsledky svojho výskumu zverejnili v článku v odbornom časopise Royal Society Open Sciences a v podobe interaktívnej mapy na adrese www.citychrone.org/world. Pre každé z troch desiatok veľkých miest z celého sveta určili hodnoty parametra, ktorý popisoval kam sa v danom meste dokážete dostať za určitý čas.



Mestá, ktoré boli do výskumu zaradené v Európe.

Pozrime sa na rebríček, ktorý získali. Na prvom mieste sa umiestnil Berlín, na druho mieste Paríž, na treťom Kodaň. Prvých pätnásť miest rebríčka vyzerá nasledujúco.

Berlín Paríž Kodaň Helsinky Atény Praha Londýn New York Madrid Melbourne Sydney Montreal Turín Adelaide Manchester

Na poslednom mieste z hodnotených miest bolo Mexico City. Zaujímavé je šieste miesto Prahy, pred mestami ako Londýn či New York.

Keď sa pozreli na parameter, ktorý nazvali spoločenskosť mesta, ktorý vyjadruje dostupnosť dopravného systému všetkým jeho obyvateľom, rebríček sa zmenil. Na prvom mieste suverénne skončil Paríž, na druhom New York. Na treťom Madrin, nasledovaný Londýnom, Berlínom, Aténami a Mexico City. Praha v tomto rebríčku skončila na 15 mieste.

Odborný článok: General scores for accessibility and inequality measures in urban areas, Indaco Biazzo , Bernardo Monechi and Vittorio Loreto, https://doi.org/10.1098/rsos.190979

Zdroj: royalsocietypublishing.org