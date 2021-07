Kryptomeny sú podvod! Aspoň podľa tvorcu jednej z nich

Jeden z tvorcov kryptomeny Dogecoin sa vyjadril na adresu bohatých ľudí.

Spolu-tvorca digitálnej meny Dogecoin - Jackson Palmer, sa po takmer dvoch rokoch znovu objavil na sociálnych sieťach, akými sú Twitter a YouTube, kde sa rozhodol vyjadriť k aktuálnemu trendu a tomu, čo sa s kryptomenou deje. Podľa jeho slov sú kryptomeny jedným veľkým podvodom, ktoré slúžia hlavne bohatým. Palmer je po rokoch štúdia digitálnych mien presvedčený, že tieto meny sú vo svojej podstate pravicovo orientované. Zároveň sú hyper-kapitalistické, vďaka čomu sú bohatí ľudia schopný zväčšiť svoje bohatstvo, aj cez vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, tým, že pomocou kryptomien "perú" svoje peniaze. To je zapríčinené aj slabým regulačným dohľadom na umelo vytvoreným nedostatkom.

Podľa tvorcu Dogecoinu si ľudia myslia, že vďaka decentralizovanosti kryptomien ide o spravodlivú alternatívu voči klasickým bankám, ale fanúšikovia digitálnych mien zabudli na jednu spoločnú vlastnosť oboch finančných systémov. Za bankami aj kryptomenami stoja bohatí ľudia. To by sa dalo do určitej miery uznať ako pravdivé tvrdenie. Za všetkých stačí spomenúť najväčšieho popularizátora kryptomien - Elona Muska. Ten sa v poslednej dobe postaral o raketový rast hodnoty meny Dogecoin, ale dokázal zapríčiniť aj jej prepad. To isté platí aj o Bitcoine, kedy Muskova Tesla nakúpila vo veľkom množstve bitcoiny, následne umožnila zákazníkom nakupovať elektromobily pomocou nich a pár dní na to firma stopla nákup prostredníctvom tejto meny a časť bitconov predala. To spôsobilo prepad hodnoty kryptomeny.

Samozrejme, nájdu sa aj odporcovia Palmerových tvrdení, podľa ktorých len závidí a premeškal možnosť zarobiť.

Zdroj: Gizmodo,