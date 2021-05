Kryptomena Chia je ekonomická katastrofa

Chia je ďalšie krypto-šialenstvo, ktoré momentálne hýbe IT svetom.

Podstatou je, že predávate a poskytujete svoj diskový priestor a dúfate, že sa vám nejaká ta CHIA dostane. Má to byť ekonomická, lacná a energeticky nenáročná mena. Opak je pravdou – je to časovaná bomba hlavne pre SSD disky. Ak nemáte aspoň 60TB voľného priestoru ani to neskúšajte. Sám autor tvrdí, že pod 10PT nemá Chia veľký význam. Okrem toho počítajte, že potrebujete aj rýchle a stabilné internetové pripojenie a počítač musí tiež neustále bežať.

Podľa posledných informácii od ťažiarov je mena natoľko náročná, že 512GB SSD dokáže prepísať až na koniec životnosti už po 40 dňoch, kedy zapíše 256 TB dát. 1TB SSD vydrží približne 80 dní a 2TB je mŕtve už za 160 dní. Mena sa v súčasnosti obchoduje za približne 1030 USD za mincu.

Samotná mena tvrdí, že vyriešila najväčší problém Bitcoinu – ekológiu. Ako vidíme, tak určite nie, pretože vytvára nezmyselne veľa odpadu. Mimochodom podľa prepočtov je šanca, že získate za jeden „záhonok“ 1XCH (jeden Chiacoin) okolo 18 rokov. Jeden záhonok má mimochodom cez 100GB. Pri približne 1TB kapacity potrebujete aspoň 2 roky. Stojí to teda za to?

Bohužiaľ tento nový fenomén akurát spôsobil nedostatok HDD a SSD diskov.

Zdroj: techspot