Kryptoburza Binance chce zachrániť Bitcoin, vytvára rezervný fond

Čínska kryptoburza Binance má plán zachraňovať krypto-trh. Nie je to už neskoro?

Tento rok je úplne divoký nielen čo sa týka vývoja vo svete ale hlavne v tom makroekonomickom. A zasiahnutý je tiež krypto-trh. Medzi prvými problémami tento rok bol pád Terra ekosystému a teraz sa pridáva pád burzy FTX a pridružených firiem ako Genesis či BlockFi – poskytovali za úrok likviditu, resp. požičiavali investičné peniaze.

Chanpeng Zhao, prezývaný aj CZ, teda zakladateľ kryptoburzy Binance chce znova vzbudiť dôveru v krypto a preto začal riešiť aby sa vytvoril rezervný auditovaný a hlavne transparentný fond pre jeho záchranu. Už 8. novembra nasledoval Binance viacero búrz na čele s Bitfinex, Crypto.com, OKX, Huobi či Kucoin, ktoré sľúbili, že implementujú „Proof-of-reserve“ koncept, ktorý pridá transparentnosť k počtu kryptomien, ktoré jednotlivé burzy vlastnia. Aktuálne je najbohatšia burza stále Coinbase, vlastní okolo 2 milióny Bitcoinov a zároveň je kótová na NYSE (NY burze), vlastnia ju finančné inštitúcie a americké banky.

