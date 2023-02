Krypto dostáva tvrdú ranu. V USA zakázali staking - ohrozené je Ethereum!

Krypto dnes zažíva ďalšiu ranu. Tentokrát prichádzajú negatívne správy z USA.

Už sa zdalo, že kryptomeny a hlavne Bitcoin sa pomaly dostávajú do formy, keď sa Bitcoin posledné dni pohyboval nad 23 000 USD / BTC. Z USA však prichádza veľká rana pre staking. Americká komisia pre cenné papiere a burzy prikázala burze Kraken vypnúť službu stakingu, teda úročenia. Okrem toho musí zaplatiť 30 miliónov dolárov pokutu. Kraken s okamžitou platnosťou vypína staking. Všetko prebehlo neuveriteľne rýchlo v rámci pár hodín a staking musí byť vypnutý ešte vo štvrtok 9.2.2023.

Podľa všetkého tak Coinbase bude nasledovať. Ide o veľkú ranu pre staking tokeny ako Ethereum, ADA, SOLANA a ďalšia. Tento krok by mohol spustiť ďalší výpredaj kryptomien postavených na stakingu. Vypnutie stakingu sa týka len amerických občanov. Podľa Garyho Genslera (riaditeľ SEC) je staking forma pôžičky a nie je to regulovaný segment. SEC hlavne nechce aby takéto spoločnosti dopadli ako BlockFi, ktoré skrachovali spolu s FTX burzou. Ethereum dokázala stratiť za 30 minút viac než 5 % svojej hodnoty a celkový prepad za deň činí okolo 8%. Bitcoin klesol miernejšie, približne o 5%. Brain Armstrong (CEO Coinbase) nateraz nové pravidlo pre Coinbase nepotvrdil.

Well said. There was no way to register (a disingenuous offer).



“Using enforcement actions to tell people what the law is in an emerging industry is not an efficient or fair way of regulating.” https://t.co/6wVZZbQt23