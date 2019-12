Krypto-čistka na YouTube

Tesne pre Vianocami YouTube odstránil stovky videí o kryptomenách zo svojich stránok. Cielil pritom na menej navštevované kanály a menších vydavateľov. Príkladom je kanál Chrissa Dunna so stovkou videí a 200 tisíc odberateľmi.

.@YouTube just removed most of my crypto videos citing "harmful or dangerous content" and "sale of regulated goods"... it's been 10 years of making videos, 200k+ subs, and 7M+ views. WTF are you guys doing @TeamYouTube?! pic.twitter.com/MPcKbBVrC4 — Chris Dunn (@ChrisDunnTV) December 23, 2019

Dôvodom stiahnutia mal byť "skodlivý a nebezpečný obsah" a "predaj regulovaných výrobkov".

Krok priniesol kritiku mnohých vydavateľov médií venovaných kryptomenám. Ich reakcie sumarizuje vo svojom článku o krypto-čistke magazín Forbes.

Hlavná kritika smerovala k nulovej komunikácii zo strany YouTube. Ten postihnutým užívateľom svoj krok bližšie nevysvetlil a ani snimi nekomunikoval. Alex Saunders, zakladateľ Nugget's News, so stovkou zmazaných videí k tomu vo svojej reackii na Twitteri povedal, "Nemožem riešiť problém ak neviem čo som spravil a s kým mám komunikovať".

Hi @TeamYouTube with over 100 videos removed & 2 strikes in 24 hours I have still not even received an email from you. This is really scary. We've hired new staff. I have a wife & baby to support. I can't fix the problem if I don't know what I've done or who to communicate with!? — Alex Saunders (@AlexSaundersAU) December 26, 2019

Protesty viedli k oficiálnemu vyhláseniu Google v ktorom uvádza "Pri masívnom objeme videí na našej stránke, spravíme niekedy chybu. Keď nás upozornia, že video obsah bol odstránený omylom, rýchlo ho doinštalujeme naspäť."

Ostránené videá sú opäť prístupné na YouTube.

Update: all my videos appear to be reinstated. It seems like @YouTube uses the same boiler plate response for other youtubers that get strikes and takedowns. Here's an interesting story unrelated to crypto - https://t.co/8iO9PbAsgI https://t.co/dRyf0UmaOA — Chris Dunn (@ChrisDunnTV) December 27, 2019

Zdroj: www.bbc.com, www.forbes.com