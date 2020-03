Koronavírus má pozitívny vplyv na planétu, obmedzuje NOx

Vírus v súčasnosti ničí ekonomiku, morálku či stresuje jej občanov.

Vírus má aj pozitívny vplyv na planétu. Vzhľadom na to, že výroba v Číne je obmedzená a pohyb osôb a teda aj vozidiel je výrazne obmedzený, má to veľký vplyv na emisie a hlavne na tvorbu NO2. Snímky zo satelitov NASA a ESA potvrdzujú, že čínske ovzdušie sa výrazne očistilo. V niektorých oblastiach stále vidno emisie, ale tie už výrazne klesli.

V Európe viditeľne klesli emisie tiež nad Toskánskom v Taliansku. Na tomto videu si však môžete všimnúť aj Slovensko. Emisie, ktoré vypúšťame do ovzdušia nie sú vôbec malé. Zároveň je možné vidieť pohyb NOx.

V New Yorku klesli emisie NO2 oproti vlaňajšiemu roku až 50%! Počet áut klesol asi o 35% a ďalších 5-10% bol multiplikovaný pokles. Klesli aj emisie metánu. Obrovský pokles zaznamenáva aj Los Angeles, ako jedno z najšpinavších miest v USA. Pozitívny vplyv na emisie má aj obmedzenie leteckých spojení.

Dala nám takto planéta jasne najavo, že súčasný stav je neudržateľný?

I know we're all contemplating the pandemic, but check this out. Air quality in SoCal right now isn't good. It's incredible. Like numbers from another era. It's not just the rain. Having less traffic is making our city more livable. Think about it. pic.twitter.com/GPNIzDnmXj