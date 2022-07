Koniec vegánstvu? Ľudské telo môže mať problémy stráviť rastlinné bielkoviny

Nedávny vedecký výskum preukázal, že rastlinné bielkoviny sú problémom pre ľudské telo.

Vedci zo Štátnej univerzity v Ohiu prišli s nečakaným výsledkom, kedy porovnávali stráviteľnosť bielkovín živočíšneho a rastlinného pôvodu. Živočíšne bielkoviny sú bohaté na aminokyseliny, ale v rámci vyváženej stravy je dobré, keď si k mäsu priložíte aj zeleninu. Lenže nedávny výskum ukázal neočakávaný záver, keď vedci vyhodnocovali výsledky experimentu. Tento výskum prebiehal tak, že vedci umiestnili ľudské črevné bunky na takzvané "lešenia" v miskách. Jedna skupina buniek bola "kŕmená" vareným kuracím mäsom a druhá skupina buniek si "pochutnávala" na rastlinnej strave.

Na trávenie boli použité enzýmy z tenkého čreva a žalúdka. O štyri hodiny neskôr vedci porovnávali výsledky. Črevné bunky, ktoré dostali rastlinnú stravu, absorbovali o 2 percentá menej bielkovín, než bunky, ktoré mali k dispozícii živočíšnu stravu. Vedci zároveň zistili, že živočíšne peptidy boli menšie a lepšie rozpustné vo vode, kým rastlinné boli horšie rozpustné. Výskumníci sa zatiaľ nezaoberali výskumom, či by znížená absorpcia mohla viesť k nedostatku bielkovín. To by mohlo spôsobiť prípadné problémy pre ľudí konzumujúcich výhradne rastlinnú stravu.

Vedecká štúdia bola vydaná na Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Zdroj: InterestingEngineering,