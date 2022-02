Koniec nedochvíľnosti! DARPA vyvíja prenosné atómové hodiny

Tieto si nedáte na ruku, ale cieľom sú zatiaľ vojenské vozidlá, lode a podobne.

Americká vládna agentúra DARPA oznámila práce na projekte s menom Robust Optical Clock Network (ROCkN), čo v preklade znamená Robustné Optické Sieťové Hodiny. Agentúra si dala za cieľ skonštruovať kompaktné optické atómové hodiny, ktoré bude schopné namontovať do vojenského automobilu, alebo aj lietadla. Aké má byť využitie týchto hodín? Armáda by mala byť schopná vďaka nim zlepšiť svoju presnosť. Tá je napríklad vyžadovaná pre zasiahnutie cieľa, kde ide väčšinou doslova o miliardtiny sekundy, čo by mohlo spôsobiť v prípade nepresnosti minutie cieľa.

Ďalšie využitie hodín má byť aj určitá náhrada za GPS, ktorého signál môže blokovať nepriateľ. Vďaka hodinám by mohli jednotky naďalej operovať aj bez potreby príjmu signálu zo satelitov. Optické hodiny využívajú lúč svetla na meranie frekvencie atómov, keď menia energetický stav. Vďaka tomu sú presnejšie o faktor 100, oproti atómovým hodinám, ktoré merajú frekvencie atómov pomocou mikrovlnného lúča. Optické hodiny sú zároveň tak presné, že rozdiel v jednej sekunde nenastane ani za 13 miliárd rokov.

Agentúra DARPA si tak dala za cieľ skonštruovať kompaktné hodiny, vďaka ktorým bude armáda schopná zvýšiť presnosť a znížiť chybovosť. Zároveň by táto technológia mohla viesť k vývoju nových technológií, ktoré by využívali sieť optických hodín. Svoje využitie by našla aj v prieskume vesmíru.

