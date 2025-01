Koniec MS Windows 10 sa blíži a začínajú sa objavovať prvé problémy!

Ak môžete radšej povýšte váš systém na najnovšiu verziu, teda MS Windows 11.

Blížiaci sa koniec podpory operačného systému Windows 10 predstavuje vážny problém pre väčšinu používateľov. Október tohto roku sa stane kritickým dátumom, kedy milióny počítačov ostanú bez bezplatných bezpečnostných aktualizácií. Experti varujú pred zvýšenou zraniteľnosťou týchto zariadení voči kybernetickým útokom. Napriek snahám Microsoftu prejsť na novší Windows 11, väčšina používateľov stále preferuje staršiu verziu. Odhaduje sa, že až 60 % aktívnych počítačov s Windowsom stále používa „desiatku“. Tento fakt vyvoláva obavy nielen o bezpečnosť, ale aj o kompatibilitu softvéru a hardvéru. Firmy, ktoré neaktualizujú systémy, môžu čeliť aj právnym problémom v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Dôvodom pomalého prechodu na Windows 11 sú najmä prísne hardvérové požiadavky, predovšetkým nutnosť mať bezpečnostný čip TPM 2.0. To vylučuje množstvo starších, no stále funkčných počítačov. Microsoft zatiaľ neplánuje tieto požiadavky zmierniť. Situáciu komplikujú aj občasné problémy s aktualizáciami na strane Microsoftu. Analytici predpokladajú, že koniec podpory Windowsu 10 by mohol spôsobiť nárast predaja nových počítačov s predinštalovaným Windowsom 11. To by mohlo znamenať záťaž pre životné prostredie kvôli predčasnej výmene funkčných zariadení.

Pre tých, ktorí nemôžu alebo nechcú prejsť na Windows 11, existujú alternatívne riešenia. Firmy si môžu zakúpiť predĺžené bezpečnostné aktualizácie od Microsoftu, no za rastúci ročný poplatok. Pre bežných používateľov je k dispozícii možnosť platených kritických aktualizácií na jeden rok. Zaujímavou alternatívou je aj ponuka tretej strany, spoločnosti 0patch, ktorá sa zaviazala poskytovať neoficiálne bezpečnostné záplaty pre Windows 10 až do roku 2030. Táto spoločnosť má skúsenosti s podobnou podporou pre starší Windows 7, čo dáva nádej na úspešné pokračovanie aj v prípade Windowsu 10.

Zdroj: Techspot,