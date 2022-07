Kongresman navrhuje ochranu ľudí, ktorí videli UFO

Kongresman chce dosiahnuť ochranu ľudí, ktorí videli a informujú o fenoméne UFO.

Republikánsky poslanec Mike Gallagher predstavil novelu zákona, podľa ktorej by mali byť oznamovatelia prípadov UFO chránení. Zároveň chce presadiť aj zavedenie procesu pre prijímanie správ, ktoré sa týkajú neidentifikovateľných lietajúcich javov. Vďaka tomu by mali byť chránení napríklad vojaci, ale aj armádny dodávatelia. Tento systém by mohol vyriešiť značnú časť konšpiračných teórií, ktoré hovoria hlavne o tom, že vláda Spojených štátov amerických zatajuje svoje poznatky o mimozemskom živote. Tak by sa mohli dostať na svetlo sveta nové dôkazy o tomto fenoméne.

Pre kongresmana Gallaghera je fenomén UFO aj koníčkom, pri ktorom chce potvrdiť, alebo vyvrátiť tvrdenia, že Spojené štáty americké majú vzťahy s mimozemskými civilizáciami. V poslednej dobe v USA vzrástol záujem o UAP. Zaujímavosťou na celom tomto prípade je, že vláda Spojených štátov sa začala týmto fenoménom seriózne zaoberať. Tajným službám bolo totiž nariadené vytvoriť správu o doteraz zaznamenaných prípadoch týchto nevysvetliteľných stretnutí. Bohužiaľ, ľudia sa z tejto správy veľa nedozvedeli, ale do výskumu sa zapojila aj armáda a nezávisle aj vesmírna agentúra NASA.

Zdroj: Engadget,