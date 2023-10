Končí Xiaomi s MIUI nadstavbou?

Grafická nadstavba MIUI by mala skončiť a náhradníkom má byť úplne niečo iné.

Grafická nadstavba MIUI je spätá so smartfónmi Xiaomi od nepamäti, lenže to sa má pravdepodobne zmeniť. Minimálne tak trvrdí známy leaker - Digital Chat Station na čínskej sociálnej sieti Weibo. Podľa leakerových slov má byť MIUI 14 vyvrcholením "absoloventského projektu", ktorý ponúka svojim používateľom skvelý používateľský zážitok. Vynára sa tu preto otázka, čím bude MIUI 15? Tomu sa leaker nevenuje, namiesto toho naráža na úplne niečo iné a tým je záhadný projekt MiOS. Pôvodne totiž leaker predpokladal, že MiOS bude oznámené spolu s predstavením grafickej nadstavby MIUI 14, no to sa nakoniec nestalo a spoločnosť Xiaomi zatiaľ o projekte mlčí.

Napriek tomu sa tu objavili "stopy" naznačujúce skorý príchod nástupcu MIUI. Jednou z takých stôp je to, že si spoločnosť Xiaomi zaregistrovala webovú adresu mios.cn. Stránka je zatiaľ nefunkčná a používateľovi sa zobrazí chyba - 403. V súčasnosti panujú predpoklady, že operačný systém MiOS má byť priamym vyzývateľom OS spoločnosti Huawei - HarmonyOS. Ten je totiž možné používať na rôznych druhoch zariadení a teda smartfón nie je hlavným cieľom spoločnosti. Pravdepodobne sa týmto smerom chce vydať aj technologický gigant Xiaomi. Treba ale brať tieto správy s nadhľadom, nakoľko stále nie je jasné, či MiOS má byť náhradou OS Android a grafickej nadstavby MIUI, alebo sa ním chce výrobca zamerať na IoT, prípadne automobily, terminály a podobne. Neostáva teda nič iné, ako čakať na ďalší príval správ.

Zdroj: Gizchina,