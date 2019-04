Kolobežka Ninebot Segway ES1 No.9 od Xiaomi za 310 z EU skladu!

Ninebot Segway ES1 No.9 má dojazd 25 km (možné rozšíriť o ďalších 20km s prídavnou batériou) s maximálnou rýchlosťou 20km/h a to najlepšie - má odpruženú prednú vidlicu, vďaka čomu bude jazda omnoho pohodlnejšia ako u iných kolobežiek. S kolobežkou môžete kľudne von aj za mokrého počasia - batéria má ochranu IP67, samotné telo IP54. Nemusíte sa tak báť, že by jej voda nejak uškodila.

Cena ES1 No.9 je so zľavovým kupónom GBES0001 teraz len 310 eur (vrátane poštovného). Kolobežka sa navyše nachádza v Španielskom sklade, takže by vám mala prísť do 7 pracovných dní bez nutnosti platiť clo.

