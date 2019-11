Koľko programátorov je na svete?

Tipnete si? Skúste hádať, povedzte si číslo a potom čítajte ďalej.

Tipovali ste milión, respektíve milióny? Alebo desiatky miliónov, či hádam stovky miliónov programátorov?

Správnou odpoveďou sú desiatky miliónov. Podľa štúdie Evans Data Corporation bolo na svete v roku 2018 23 miliónov a v roku 2019 23,9 miliónov softvérových vývojárov. Do roku 2024 má tento počet narásť na takmer 29 miliónov. Najviac programátorov pôsobí v USA, no rýchlo rastúca India by si mala tento primát privlastniť v roku 2024.

Podobné číslo v počte softvérových vývojárov za minulý rok (2018), 22 miliónov uvádza analýza IDC. Z nich by malo byť 11,65 miliónov zamestnaných na plný úväzok, 6,35 miliónov na čiastočný úväzok a 4,3 miliónov neprofesionálnych vývojárov.

Dôležitá pri týchto štatistikách bude aj presná definícia pojmu softvérový vývojár respektíve programátor. Podľa najnovšieho Octoverse reportu GitHubu je na jeho stránkach združených 40 miliónov vývojárov open source projektov. 20 percent je zo spojených štátov, 80 percent z nich pochádza z ostatných krajín. GitHub rastie rýchlo, len posledný posledný rok na ňom pribudlo 10 miliónov vývojárov. V roku 2019 svoj prvý repozitár na GitHube otvorilo o 44 percent viac vývojárov ako v roku 2018. V minulom roku bolo na GitHube otvorených 44 miliónov repozitárov.

Report GitHubu ukazuje aj zloženie vývojarskej obce. Najpočetnejšou skupinou sú vývojári v Javascripte, nasledovaní v posledných rokoch rastúcim Pythonom. Na tretie miesto Python odsunul Javu, na štvrtom mieste je PHP. Mnoho ďalších štatistických parametrov nájdete na domácej stránke Octoverse report.

Zdroj: github.blog