Koľko mravcov je na svete?

Štúdia publikovaná v časopise Proceedings of National Academy of Sciences sa venovala globálnej distribúcii mravcov. Ukázala, že na svete žije približne 20*10^15 mravcov (konzervatívny odhad v štúdii). To je viac ako 2 milióny mravcov na jedného človeka. Všetky dokopy vážia približne 20 percent hmotnosti všetkých ľudí. To tvorí biomasu 12 megaton suchého uhlíka.



Štúdia ukázala, že najviac mravcov žije v lesnatých oblastiach a viac mravcov žije v tropických oblastiach. Na ploche jedného hektára mravce ročne prenosia 13 ton materiálu. To je zásadné pri distribúcii semien a pre distribúciu živín miestnej pôdy.

Výskum vychádzal z výsledkov 489 predchádzajúcich štúdii, zaoberajúcich sa populáciami mravcov na všetkých kontinentoch a všetkých typov osídlení.