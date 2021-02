Kodi 19 bolo predstavené

Bola vydaná nová verzia multimediálného centra - Kodi 19 s kódovým označením Matrix.

Nedávno bola predstavená nová verzia multimediálneho centra Kodi (kedysi XBMC), ktoré dostalo kódové označenie Matrix. Nová verzia si vyžiadala viac ako 5500 zmien v súboroch a bolo upravených 600 000 riadkov kódu vo forme pridania, zmeny alebo zmazania. Nová verzia dostala aj nový vizuálny vzhľad, inšpirovaný filmom Matrix.

V novej verzii prišlo na vylepšenie práce s metadátami, ale vylepšená holý taktiež podpora pre AV1, HLG HDR a statické prehrávanie HRD10 v systéme Windows 10. HDR10 dostalo podporu aj pre zariadenia s operačným systémom Android, ale dostalo sa aj na podporu Dolby Vision HDR a bikubické škálovanie GPL.

Najväčšou zmenou prešli doplnky, kedy sa väčšina z nich stala po aktualizácii nefunkčná. Na fórach a FB skupinách venujúcich sa Kodi je odporúčané odinštalovať Kodi a spraviť čistú inštaláciu (overil som si to, funguje to). Kodi ukončilo podporu starej verzie Pythonu 2.7 a "prešlo" na novú verziu 3.0. Tvorcov doplnkov teraz čaká prepisovanie kódu do novej verzie Pythonu, takže je pravdepodobné, že niektoré svoje obľúbené doplnky hneď nebudete môcť používať.

Zmeny sa dočkali aj používatelia smartfónov iOS. Tí, čo používajú iPhone s 32bit procesorom sa aktualizácie nedočkajú. Zároveň bola pridaná podpora pre tvOS od spoločnosti Apple. Vylepšenia sa dočkala aj verzia pre Linux, ktorá prešla na binárny systém, vďaka čomu nemusíte upravovať verziu pre X11, Wayland a GBM.

Veľa vecí sa udialo aj pod "kapotou": zmena API pre URI titulky, aktualizácia základných modulov a veľa iného.

