Kia predstavila zmenu svojej dizajnovej filozofie spolu s elektromobilom EV6 na nových obrázkoch

Spoločnosť Kia zverejnila tajomné obrázky svojho nového elektromobilu EV6 už pred pár dňami. Teraz ho však môžeme vidieť už v plnej jeho kráse. Spoločnosť navyše predstavila zmenu svojej dizajnovej filozofie.

V roku 2007 spoločnosť Kia predstavila novú masku pre svoje automobily, ktorú dodnes vídame na cestách, s názvom „Tiger Nose“ („Tigrí nos“). Teraz po viac ako 13 rokoch automobilka prechádza na novú dizajnovú filozofiu, ktorá bude predstavená s novým a zároveň prvým špecializovaným batériovo-elektrickým vozidlom (BEV) Kia EV6. S prepracovaným dizajnovým smerom prichádza do nových modelom aj nová predná maska s názvom „Digital Tiger Face“ („Digitálna tigria tvár“). Nová dizajnová filozofia dostala názov „Opposites United“ („Spojené protiklady“) a inšpiruje sa kontrastmi, ktoré sa vyskytujú v prírode a ľudstve. Je založená na piatich kľúčových dizajnových pilieroch: „Bold for Nature“ („Odvážne pre prírodu“), „Joy for Reason“ („Radosť z dôvodu“), „Power to Progress“ („Sila k pokroku“), „Technology for Life“ („Technológia pre život“) a „Tension for Serenity“ („Napätie pre vyrovnanosť“). Toto dizajnové prevedenie by sa malo dostať aj do ďalších budúcich vozidiel tejto automobilky.

V novom modeli EV6 je zmena dizajnu jasná už na prvý pohľad, napríklad na prednej maske, kde ostré línie dopĺňajú sekvenčné dynamické vzory svetiel. Z profilu vyzerá EV6 ako crossover, aj keď má pomerne nízky podvozok. Zadná časť je pravdepodobne najzaujímavejšou časťou dizajnu modelu EV6, keďže obsahuje LED svetlo, ktoré sa tiahne od ľavého až po pravý blatník.

Spoločnosť zverejnila aj interiér elektromobilu Kia EV6. Tam automobilka hovorí o „inovatívnom využití priestoru“, ktoré umožnil nový modulárny podvozok E-GMP (prvý model postavený na tomto podvozku bol Hyundai Ioniq 5). Najvýznamnejším interiérovým prvkom je asi zakrivená obrazovka na vrchu palubnej dosky, ktorá sa tiahne spred vodiča až do stredu vozidla a plní činnosť prístrojovej dosky aj infotainmentu zároveň. Volant je dvojramenný a obsahuje už vynovené logo spoločnosti. Ovládacie prvky HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) umiestnené pod veľkou obrazovkou tvoria dotykové tlačidlá s haptickou odozvou.

Oficiálne predstavenie celého elektromobilu Kia EV6 sa bude konať online ešte tento mesiac a malo by poskytnúť viac informácií o pohonnej jednotke vrátane dojazdu a časov nabíjania. Dostupnosť elektromobilu na jednotlivých trhoch tiež zatiaľ nebola oznámená.

Zdroje: Kia Global Media Center