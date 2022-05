Kia a Hyundai zvolávajú elektromobily

Problém sa má týkať takmer 20 000 elektromobilov.

Automobilové spoločnosti Hyundai a Kia majú zvolávať takmer 20 000 elektromobilov, ktoré majú mať problém s parkovacou brzdou. Problém sa má týkať modelov Kia EV6 a Hyundai Ioniq 5, ktoré sú vyrobené na spoločnej platforme E-GMP. Závada parkovacej brzdy sa má prejavovať v prípade kolísania napätia a to aj keď je elektromobil vypnutý. Automobilovým spoločnostiam sa podarilo problém identifikovať v riadiacej jednotke páky na brzdenie, kedy má dôjsť k náhodnému vyslaniu povelového signálu, ktorý má dať príkaz na uvoľnenie parkovacej západky. To by nakoniec mohlo vyústiť k samovoľnému pohybu elektromobilu.