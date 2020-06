KFC a vlastná herná konzola?

Potravinová spoločnosť KFC „chystá“ vlastnú konzolu. Áno čítate správne.

Konzola bude podľa výrobcu výkonná. Má ponúknuť až 4K rozlíšenie a 120 snímkov za sekundu. Názov konzoly je tiež príznačný – KFConsole. Spoločnosť zverejnila leak prostredníctvom svojho Twittera a Instagramu.

The future of gaming is here.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1