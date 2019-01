Kedy bude počet megapixelov v smartfóne stačiť?

Kedy bude dosť megapixelov v smartfóne? V prvej trojke sú Huawei P20 Pro, Lumia 1020 a SONY Xperia XZ Premium.

SONY si ale povedalo, že 40 Mpx nestačí a chystaná vlajková loď Xperia XZ4 bude mať až 52 Mpx kameru. Displej má mať 6.5“ s rozlíšením Quad HD+ (3360×1440 pixelov) a pomer strán 21:9. Pamäť RAM má kapacitu 6GB, pričom interné úložisko má kapacitu 128GB. Smartfón poháňa čip Snapdragon 855. Batéria má kapacitu zase 4400 mAh s podporou Qnovo Adaptive Charge. Táto technológia má predĺžiť životnosť batérie a jej cyklov a zároveň zabezpečiť prebíjanie či iné riziká spojené s nabíjaním.

Okrem hlavnej 52Mpx kamery so svetelnosťou len F/1.6 má mať novinka aj 16Mpx teleskopickú kameru so svetelnosťou F/2.6 a ToF kameru s 0.M3Px pri F/1.4. ToF kamera slúži na vytváranie 3D modelov, a je to vlastne laserový diaľkomer.

Zdroj: GSMarena