KataOS je nový operačný systém vyvinutý Googlom

Dúfajme, že onedlho neskončí v zbierke neúspešných projektov, ako Stadia.

Americký technologický gigant Google má pravdepodobne niekoľko rozpracovaných projektov, o ktorých nevieme. Jedným z takýchto nečakaných projektov je aj open-source operačný systém KataOS. Tento OS má byť vysoko-bezpečný. KataOS má byť súčasťou projektu Sparrow. Zároveň má ísť o systém so zabezpečenou hardvérovou platformou pre napájanie vstavaných zariadení, ktoré sa používajú pre strojové učenie. Za zmienku stojí aj informácia, že KataOS bol takmer celý napísaný v programovacom jazyku Rust, teda pamäťovo bezpečnom jazyku.

Technologickému gigantovi pomáhala pri vývoji tohto moderného operačného systému spoločnosť Antmicro. Obe spoločnosti sa rozhodli využiť mikrokernel seL4, pre základ tohto OS. Spočiatku KataOS používal inštrukčnú sadu Arm64, no vo finálnej verzii je už OS schopný používať na CPU architektúre openTitan, ktorá má základ v open-source platforme RISC-V. Vývojári operačného systému KataOS mali za cieľ čo najlepšie zabezpečiť súkromie používateľa. To majú obstarať preukázateľne bezpečné komponenty, ale aj HW ochrana jadra systému. Tak by nemalo hroziť "cracknutie" aplikácií na vysokej úrovni systému.

V súčasnosti tak spoločnosť Google vyvíja až tri operačné systémy - OS Android, Fuchsia OS a KataOS. Ostáva len dúfať, že ani jeden z nádejných OS neskončí na "smetisku" dejín, ako je to napríklad v prípade hernej platformy Stadia.

Zdroj: Techspot,