Kapitán Kirk navštívil hranicu vesmíru

Herec Wiliam Shatner úspešne navštívil hranicu vesmíru, pomocou rakety New Shepard.

Herec William Shatner, ktorý sa najviac preslávil rolou ikonického kapitána hviezdnej lode Enterprise NCC-1701 - Jamesa Tiberiusa Kirka, v stredu (13. októbra 2021) úspešne navštívil hranicu vesmíru. Spolu s ním leteli aj ďalší dvaja platiaci zákazníci a zamestnanec spoločnosti. Samotný let vesmírnou raketou New Shepard, od spoločnosti Blue Origin trval približne desať minút a zároveň to bol druhý úspešný let. Turistická raketa letela do výšky 106 kilometrov, kde sa oddelil vrchný modul rakety, vďaka čomu môžu pasažieri zažiť chvíľkový beztiažový stav. Nakoniec sa bezpečne vrátia na zem, pričom modul rakety pristane vzpriamene pomocou motorov.

Po úspešnom pristátí, Shatner neskrýval emócie zo zážitku, ktorý dostal a poďakoval za túto cestu zakladateľovi spoločnosti - Jeffovi Bezosovi. Herec opísal let na hranicu vesmíru, ako silný emotívny zážitok, z ktorého dúfa, že sa nikdy nedostane. Zároveň povedal, že by si mal každý prejsť touto cestou a vidieť prechod z modrej oblohy do temnoty vesmíru, pretože je to akoby prechádzal procesom umierania. William Shatner sa vo veku 90 rokov stal najstarším človekom, ktorý letel do vesmíru, čím prekonal 82 ročného legendárneho letca Wallyho Funka.

Napriek už dvom úspešným letom, zažíva vesmírna spoločnosť Blue Origin, patriaca bývalému generálnemu riaditeľovi Amazonu - Jeffovi Bezosovi, veľmi búrlivé časy. Zamestnanci a bývalí zamestnanci sa sťažujú na nebezpečné pracovné podmienky a sexistické správanie niektorých zamestnancov tejto spoločnosti, pričom má vo firme panovať autoritatívna kultúra dvoch bratov.