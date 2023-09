Kalifornia nasadila umelú inteligenciu v boji s požiarmi

Umelá inteligencia má pomôcť so skorou detekciou požiarov.

Meniaca sa klíma začína ľudstvu "prerastať cez hlavu". Letné mesiace sú posledné roky spájané s extrémnymi zmenami počasia. Kým niekde úradujú záplavy z prívalových dažďov, inde sú to dlhotrvajúce suchá. To je aj prípad amerického štátu Kalifornia, kde je to už takmer "folkórom" - čo leto, to požiare. Tie dokážu napáchať veľké škody nielen na prírode, ale aj na majetku. Tomu sa v súčasnosti snaží štát zabrániť použitím umelej inteligencie.

Vedci z Kalifornskej univerzity v San Diegu, spolu so spoločnosťou DigitalPath spoločnými silami vyvinuli umelú inteligenciu s názvom - Alert California. AI pre svoje správne fungovanie používa aktuálne záznamy z približne tisícovky kamier rozmiestnených po celom štáte. Systém už zaznamenal svoj prvý úspech, kedy sa mu podarilo detegovať vznik požiaru vo svojom začiatku v Clevlandskom národnom lese. Požiar mal vzniknúť približne o tretej ráno. AI vtedy zalarmovala hasičského kapitána, ktorý prišiel na miesto požiaru so 60 hasičmi a hasiacou technikou. Požiarnikom sa podarilo oheň uhasiť po približne 45 minútach.

Systém sa okrem kamier spolieha aj na údaje z lietadiel, ktoré sú vybavené LiDAR technológiou, pričom na detekciu dymu z ohňa denne spracováva petabajty dát z 10 32 kamier. Administratíva štátu Kalifornie investovala do vývoja AI za 4 roky približne 20 miliónov dolárov (približne 18 289 700 eur). V blízkej budúcnosti chce štát investovať do ďalšieho vývoja umelej inteligencie ďalšie milióny.

Zdroj: Engadget,