K právu na opravu sa vyjadril aj iFixit

K právu na opravu sa vyjadril aj spoluzakladateľ webovej stránky iFixit.

Právo na opravu sa začína vo svete spomínať častejšie, pričom k tejto téme sa vyjadril aj spoluzakladateľ spoločnosti Apple - Steve Wozniak, ktorému sa tiež nepáči prístup spoločností, ako navrhujú produkty. Tentokrát svoj názor vyjadril aj spoluzakladateľ webovej stránky iFixit - Kyle Wiens, podľa ktorého spoločnosti zámerne sťažujú opravu nimi vyrobených produktov. Vďaka tomu je takmer nemožné si opraviť doma napríklad smartfón, alebo v neautorizovanom servise, kde hlavným dôvodom je sťažený, alebo nemožný prístup k náhradným dielom a nástrojom na opravu.

Wiens počas telekonferencie Komisie pre produktivitu, v rámci témy práva na opravu, spomenul hneď niekoľko prípadov, ako výrobcovia rôznych elektronických zariadení komplikujú domáce opravy. Medzi spomínané prípady patrí aj spoločnosť Apple, ktorá používa len mierne upravený nabíjací čip nachádzajúci sa v MacBookoch Pro, pritom ten má aj svoju štandardnú verziu. Lenže výrobca daného čipu vám ho nemôže predať, nakoľko mu to zakazuje zmluva s Applom. Ďalším takým výrobcom je juhokórejský Samsung, ktorý používa vo svojich slúchadlách batérie od nemeckej spoločnosti Varta, ktorá vám tiež nemôže predať náhradnú batériu, lebo jej to nedovoľuje zmluva so Samsungom.

Počas diskusie bol zmienený aj tento rok zavedený Francúzsky index opráv, podľa ktorého majú výrobcovia zobrazovať informácie o opraviteľnosti daného produktu. Aktuálne má tento index päť kategórií - záhradné kosačky, práčky, televízory, smartfóny a notebooky. Podľa Wiensa ide o univerzálny index. Spoločnosť Samsung vo Francúzsku vykonala prieskum po prijatí indexu, kde sa 86 percent respondentov vyjadrilo, že index ovplyvňuje ich budúci nákup. Zatiaľ čo 80 percent ľudí odpovedalo, že by boli ochotný sa vzdať svojej obľúbenej značky, ak by si vďaka inému výrobcovi mohli ľahšie opraviť kúpený produkt.

Zdroj: ZDnet,