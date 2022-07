Justin Lin pracuje na filmovej podobe anime seriálu One Punch Man

Vzhľadom na nepodarené verzie hraných filmov známych anime seriálov, je tu určitý strach o kvalitu spracovania.

Populárny anime seriál, ktorý sa neberie vážne - One Punch Man, rozpráva príbeh človeka - Saitama, ktorý sa vypracoval až do takej miery, že jedinou ranou zničí hocijakého nepriateľa. Japonská spoločnosť Sony dala zelenú filmárovi Justinovi Linovi, ktorého môžete poznať vďaka filmovej sérii Fast & Furious. Filmová adaptácia japonského anime seriálu by sa mala začať už tento rok. Bohužiaľ, zatiaľ nie sú známe bližšie detaily, či už o príbehu, alebo akých hercov uvidíme vo filme, ale najväčšou otázkou je, kto bude hrať hlavú postavu?

Seriál One Punch Man začal ako manga v roku 2009. Vytvorenie anime seriálu si neskôr vzalo na starosti filmové štúdio Madhouse Studios v roku 2015, vďaka ktorému sa toto anime preslávilo. V seriály sledujeme osudy človeka s menom Saitama, ktorý sa len vďaka obyčajnému posilňovaniu vytrénoval na najsilnejšiu osobu na zemi, prípadne aj vesmíru. Nakoľko len jediný úderom svojej pästi dokáže poraziť kohokoľvek, čo ho zároveň deptá, nakoľko zatiaľ nenarazil na protivníka, ktorý sa mu vyrovná.

S vydaním druhej série prišlo aj menšie sklamanie v kvalite, kde pôvodné štúdio nahradilo - J.C. Staff. Bohužiaľ s oznámením hranej verzie, tu panujú aj obavy vzhľadom na kvalitu spracovania. Nakoľko sa Hollywoodskym štúdiám zatiaľ nepodarilo adekvátne adaptovať anime predlohy.

Zdroj: TheVerge,